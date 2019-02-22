Манфорту могут предъявить новые обвинения в штате Нью-Йорк, если его помилует Трамп

Дональд Трамп неоднократно жаловался на отношение к Манафорту со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Прокуроры штата Нью-Йорк собрали уголовное дело против Пола Манафорта, которое они быстро могут подать, если бывший глава кампании Дональда Трампа получит президентское помилование.

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Ванс-младший готов подать ряд налоговых и других обвинений против Манафорта, сообщает УП со ссылкой на Bloomberg.

По мнению двух источников агентства, это рассматривается как страхование, если президент США помилует бывшего помощника.

Ранее Трамп неоднократно жаловался касательно отношения к Манафорту со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера. В ноябре прошлого года он часто говорил о "силе помилования", которой он бы мог воспользоваться по отношению к себе и своих политических союзников.

Представитель офиса прокурора Ванса отказался комментировать агентству, так же как и Джейсон Малони, представитель Mанафорта. Белый дом не ответил на просьбу о комментарии.

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Как сообщал УНИАН, дело Пола Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу действующего главы Белого дома Трампа.

По информации СМИ, полученной от адвокатов Манафорта, Мюллер обвиняет его в передаче данных опросов общественного мнения во время президентской кампании 2016 года его бизнес-партнеру Константину Килимнику, которого подозревают в связях с российской разведкой. В документе также говорится о том, что Манафорт и Килимник обсуждали "мирный план для Украины" во время встречи в 2016 году.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании средств, полученных в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен экс-президента Виктора Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бывший бизнес-партнер Год Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, в 2006-2015 годах они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, Партии регионов и «Оппозиционного блока».

По последним данным, Манафорт получил от украинских политиков 31 млн долларов за предоставление политических консультаций лишь в 2012 году.

Манафорт и Гейтс перевели миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, открытые ими и их сообщниками в ряде стран, и в частности, на Кипре, Сент-Винсенте, Гренадинах и Сейшелах. Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно ложно сообщая в своих налоговых документах, что они не имеют иностранных банковских счетов.