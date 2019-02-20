52 года со дня рождения Курта Кобейна: биография и лучшие песни

Курту Кобейну сегодня исполнилось бы 52 года. УНИАН собрал лучшие песни и цитаты легендарного музыканта.

20 февраля исполняется 52 года со дня рождения культового американского музыканта Курта Кобейна.

УНИАН собрал лучшие песни и цитаты Курта Кобейна.

Биография Курта Кобейна

Курт Дональд Кобейн родился 20 февраля 1967 года в больнице Grays Harbor в Абердине, штат Вашингтон. Кобейн рос в музыкальной семье, поэтому интерес к музыке проявился у него достаточно рано.

Когда Курту было девять лет, его родители развелись. Развод родителей сильно повлиял на мальчика: он стал угрюмым и замкнутым.

В 14 лет Кобейн начал учиться играть на гитаре. Приблизительно в то же время Курт заинтересовался панком и решил создать свою группу. После окончания школы он не захотел никуда поступать, а мать поставила его перед выбором — либо он идёт на работу, либо уходит из дома. Ему пришлось уйти. Почти всё дальнейшее время Курт жил у своих друзей.

В 1985 году Курт организовал группу, названную Fecal Matter. Через год Fecal Matter распались, так и не выпустив ни одного диска. После этого Кобейн собрал группу, которой дали название «Nirvana».

В 1988 году вышел первый сингл группы — «Love Buzz/Big Cheese», а уже в следующем году появился в продаже дебютный альбом Nirvana — Bleach. В 1991 году был издан второй альбом Nirvana — Nevermind, ставший для группы прорывом.

Сингл «Smells Like Teen Spirit» стал хитом во всем мире, а Кобейна стали называть "голосом поколения".

Со своей будущей женой Кортни Лав Кобейн познакомился в 1990 году. Они поженились в 1992 году, у пары родилась дочь Фрэнсис Бин Кобейн.

Кобейн страдал от пристрастия к наркотикам и проблем со здоровьем. Его нашли застрелившимся в собственном доме. Курт оставил предсмертную записку, написанную красной ручкой.

Лучшие цитаты Курта Кобейна

Быть первым — это все равно, что быть 16-м, разве что больше людей будут целовать тебя в зад.

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Я, должно быть, один из тех больных нарциссизмом, которые начинают ценить что-то только тогда, когда этого уже нет.

***

Когда я понял, что не найду человека, похожего на меня, то просто перестал заводить дружбу с людьми.

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Чтобы привести дела в порядок, я предпочитаю жаловаться и ничего не делать.

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Телевидение – самое большое зло на планете. Подойди прямо сейчас к своему телевизору и выброси его в окно. Или продай и купи стереосистему.

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Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет.

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Лучше сгореть, чем угаснуть.

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Все можно пережить, если подобрать нужную песню.

Лучшие песни Nirvana