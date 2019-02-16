Китай отверг участие в переговорах о ДРСМД

Высокопоставленный внешнеполитический представитель КНР ответил отказом на предложение канцлера ФРГ, прозвучавшее в ее выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Китай отвергает возможное участие в переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом, выступая в субботу, 16 февраля, на 55-й Мюнхенской международной конференции по безопасности, заявил член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, пишет DW.

В своей концепции вооружения Китай ориентируется "строго на нужды обороны". "Мы против многостороннего подхода к ДРСМД", - пояснил свою позицию Ян Цзечи, отвечающий в Китае за внешнеполитические вопросы.

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Ранее в тот же день федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем выступлении на конференции в Мюнхене призвала Китай подключиться к диалогу о разоружении в свете выхода США из ДРСМД.

"Не только США и Россия должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к ним подключиться", - заявила глава немецкого правительства. Канцлер ФРГ указала также на опасность развала сложившихся международных политических и оборонительных структур.