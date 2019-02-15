Появились подробности дела 8 украинских моряков, задержанных возле Португалии с партией кокаина (видео)

Наших соотечественников взяли под стражу на три месяца.

Появились подробности относительно дела восьми украинских моряков, которых задержали у берегов Португалии с более чем тремя тоннами кокаина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители Испании и Португалии отчитались о масштабной антинаркотической операции. На кораблях в Атлантике изъяли свыше трех тонн кокаина на сто миллионов евро.

В рамках этого дела арестовали 11 человек, в том числе и восемь граждан Украины. Это моряки одного из судов, перевозившее наркотики. Наших соотечественников взяли под стражу на три месяца, адвокатов им обеспечили, следствие еще продолжается.

В испанской и португальской полиции уверены, что раскрыли схему, по которой грузовые суда переправляли кокаин в Европу, перегружая его в море на меньшие корабли.

Как сообщал УНИАН, судно SEA SCAN 1 вместе с экипажем задержали еще 30 января - в 300 километрах от мыса Святого Викентия, в провинции Алгарве в Португалии, в нейтральных водах. В частности, были задержаны 8 украинцев, среди которых - 5 моряков из Одессы. Подозреваемых отправили в местный СИЗО.