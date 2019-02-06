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Перевозили 2,5 тонны кокаина: у берегов Португалии арестовали судно с украинскими моряками

21:39, 06 февраля 2019
Мир
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По предварительным данным, стоимость кокаина составляет около 500 миллионов евро / фото УСИ

Об этом Украинской Службе Информации сообщили в Фонде помощи морякам "Ассоль".

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Судно SEA SCAN 1 вместе с экипажем задержали еще 30 января - в 300 километрах от мыса Святого Викентия, у провинции Алгарве в Португалии, в нейтральных водах. В частности, были задержаны 8 украинцев, среди которых - 5 моряков из Одессы. Подозреваемых отправили в местный СИЗО.

При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина, стоимость которого, по предварительным данным, составляет около 500 миллионов евро.

Всех подозреваемых заключили под стражу на 3 месяца. Согласно законодательству Португалии, все задержанные моряки обеспечены услугами адвоката и переводчика. Когда португальская сторона даст разрешение, украинских граждан сможет посетить консул Украины.

Как сообщал УНИАН, на днях власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков с 9,5 тоннами кокаина на борту.

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Теги: #кокаин#Португалия#украинские моряки