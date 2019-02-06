The Guardian: Жена пресс-секретаря Кремля скупила самую дорогую недвижимость России

Разоблачение дорогой собственности поднимает новые вопросы об истинном состоянии соратника российского президента и его жены.

Жена пресс-секретаря Владимира Путина – Дмитрия Пескова – накопила целую империю недвижимости, стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Она также строит дворец на берегу реки на территории эксклюзивного жилого комплекса вблизи Москвы.

При этом, проект поместья контролирует российский олигарх, который ранее поддерживал деловые отношения с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Guardian, добавляя, что разоблачение этих данных, вероятно, поднимет новые вопросы о реальных доходах Пескова и его жены Татьяны Навки, которые, похоже, могут позволить себе сказочно роскошный образ жизни.

Читайте такжеSueddeutsche Zeitung: Жители России чувствуют, что Кремль их дурачит

Российская оппозиция неоднократно критиковала Пескова за чрезмерную роскошь после его свадьбы с Навкой в 2015 году. Жена пресс-секретаря Кремля завоевала золото для России на Олимпийских играх в 2006 году. Она более 10 лет тренировалась и жила в США, хотя была гражданкой РФ. The Guardian пишет, что провело расследование вместе с организацией Dossier Center. Результаты указывают, что доходы и расходы супругов значительно выше, чем ранее считалось.

В октябре 2014 года Навка приобрела дизайнерскую недвижимость на Рублевке, лесной местности к западу от Москвы, где живет Владимир Путин и другие представители правящей элиты России. Дом, построенный в селе Третья Охота, был самой дорогой недвижимостью во всей стране. В декабре 2012 года его выставили на продажу за 15,6 миллионов долларов. Но документы, которые оказались в распоряжении Guardian, свидетельствуют, что Навка приобрела его за 7,1 миллионов, то есть со скидкой в размере 8,5 миллионов долларов. За эту цену жена пресс-секретаря Кремля также получила два участка земли стоимостью 3,5 миллиона долларов. Навка накупила мебели для дома в 2013-2015 годах, советуясь со своим мужем о каждой мелочи: от оборудования для спортзала до выбора эко-сауны. Некоторые предметы, купленные на Кипре, стоили свыше 500 тысяч евро. Продавцом дома выступил малоизвестный Тимур Халдаров, который руководит спортивным и художественным фондом.

Основатель фонда - Алишер Усманов, один из самых могущественных и влиятельных в политических кругах олигархов. До недавнего времени он был одним из крупнейших акционеров футбольного клуба «Арсенал». А в 2018 году российский олигарх был на восьмом месте среди самых богатых людей в Великобритании.

Читайте такжеBloomberg: Россия пытается спрятать нищету за "раздутым" ростом экономики

Халдаров работает на горнодобывающую компанию Усманова «Металлоивенст». По его словам, он познакомился с Навкой до того, как она вышла замуж за Пескова, когда его дочь пробовала свои силы в фигурном катании. Халдаров говорит, что не помнит посредника, который их познакомил. Однако, дорогой дом он назвал «слишком малым для своей семьи». Поэтому он продал его Навке.

«Никакой скидки не было. Мне заплатили рыночную цену. Зачем такие подарки?» - сказал он, добавив, что Усманов якобы не знал о сделке.

Навка прокомментировала, что приобрела дом по рыночной цене в момент, когда недвижимость падала в цене. По ее словам, она ничего не знала о ценнике за 2012 год.

«Я долго работала. Я заработала деньги и уплатила налоги. Все остальное – мое личное дело», - написала она в электронном письме, добавив, что ни она, ни ее муж не имеют деловых отношений с российскими олигархами.

Организация Dossier выяснила, что у Пескова и Навки есть планы относительно еще большего поместья на эксклюзивной участке в Московской области, который принадлежит олигарху и застройщику Арасу Агаларову. В марте 2018 года он лично одобрил строительное предложение по адресу Речная, 27. Сам участок расположен в крупном жилом массиве для чрезвычайно богатых россиян на побережье реки, в котором есть также гольф-клуб и частный пляж.

Читайте такжеWall Street Journal: Россия слишком бедная и бессильна, чтобы спасти Мадуро

Документы свидетельствуют, что в 2017 году Песков и его жена наняли американскую архитектурную фиру Zampolin & Associates, офис которой расположен в Вествуде, штат Нью-Джерси. Компания должна была спроектировать мини-дворец под названием «Yanavka Residence». Основатель фирмы – Боб Замполин. Он приезжал в Москву для обсуждения деталей проекта с Навкой. Его замысел предусматривал сооружение 2,4 тысяч квадратных метров жилого пространства, отдельный вход для прислуги, бассейн, spa-зону, джакузи и сауну, большой зал и библиотеку.

Проект был в активном статусе в середине 2018 года. Его нынешний ход пока неизвестен. По состоянию на прошлую неделю никаких строительный работ на участке не проводилось. На вопрос о том, как продвигается строительство дворца, Навка ответила изданию: «Не ваше дело». При этом, она сказала, что ее отношения с Замполиным были личными и "не связаны с любыми планами по покупке недвижимости».

Разоблачения, по мнению The Guardian, спровоцируют новые вопросы о богатсве Пескова, а также о преимуществах, которые он и его жена получают от близких отношений с Путиным.