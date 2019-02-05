Süddeutsche Zeitung: Порты Украины задыхаются под блокадой России

Из-за российской агрессии в Керченском проливе транспортные пути в Азовском море постепенно умирают.

Когда Александр Олейник в очередной раз слышит от российских чиновников, что якобы с проходом кораблей в Азовском море нет проблем, директор порта Мариуполя идет смотреть, сколько судов на самом деле прибыло.

Зима довольно мягкая в этом году, поэтому море не замерзло. Движение кораблей из Черного в Азовское море, где расположен порт Мариуполя, было бы интенсивным, если бы не Россия и ее береговая охрана, которая постоянно блокирует проход через Керченский пролив. Танкерам приходится стоять по несколько дней, пишет Süddeutsche Zeitung.

Либерийское судно «Адамар» вышло из украинского порта в январе с 13,5 тысячами тонн пшеницы для Англии. Но ему пришлось простоять 33 часа, прежде чем россияне позволили выйти в международные воды. Другому грузовому кораблю под названием «Федерал Нагара» пришлось стоять три дня. Проблемы возникают не зависимо от того, в каком направлении идут судна: в украинский порт или из него.

«Цель России очевидна. Они хотят завоевать наш регион, медленно задушив нас экономически», - говорит изданию Олейник.

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С украинской точки зрения, ключевую роль в этом враждебном плане играют порты Мариуполя и Бердянска. Не важно, идет речь о металлургической продукции «Азовстали» и «Ильича» или об экспорте украинского зерна, - все зависит от выхода в Азовское море. Расчет простой. Один день ожидания в Керченском проливе обходится в более чем 15 тысяч евро.

По словам директора мариупольского порта, Россия ослабила экономику украинского региона за долго до атаки в Керченском проливе 25 ноября, когда она захватила три украинских военных судна вместе с экипажем.

«Конечно, мы привыкли быть в преимуществе», - сказал Олейник, напомнив, что ранее поезда везли уголь и металлургическую продукцию со всего Донбасса прямо в его порт в Мариуполе.

«Но когда Москва начала войну против нас наш большой плюс превратился в минус», - добавил он.

Железная дорога и мосты были уничтожены снарядами. Ряд угольных шахт и заводов теперь под контролем российских сил в оккупированных Донецке и Луганске.

«Мы потеряли миллионы тон угля, стали и пшеницы, которые мы когда-то отгружали», - пояснил Олнйник.

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Издание напоминает, что даже после российской аннексии Крыма с экспортом через Мариуполь долгое время не было никаких проблем. Кораблям приходилось ждать в Керченском проливе не более трех часов. Но потом все изменилось, когда Россия построила свой пресловутый мост между своей материковой частью и оккупированным украинским Крымом. Теперь средняя продолжительность ожидания – 5 дней. Результаты войны и частичной блокады такие: если в 2007 году через Мариуполь проходило 17,5 миллионов тонн груза, то в 2018-м эта цифра сократилась до 5,3 миллионов тонн.

Даже в Бердянске, который расположен в 80 километрах, нынешняя ситуация в акватории вызывает беспокойство. Мэр города Владимир Чепурной встретил немецких журналистов в здании Городского совета, который жители по привычке с советских времен называют «райкомом».

«После аннексии Крыма мы даже были в выигрыше. Мы же не только порт, но и курорт. Если раньше у нас было 300 тысяч туристов, то после потери Крыма летом мы приняли 1,5 миллиона гостей», - сказал чиновник.

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Однако, после того, как ВМС Украины объявили в 2018 году о проведении военных учений, несколько сотен туристов исчезли сразу же. Напряжение в регионе повлияло на наполнение местных курортов. Еще драматичнее ситуация в порту Бердянска. Если в 2016 году через него прошло 4 миллиона тонн груза, то в 2018 еле набралось даже два миллиона. По словам административного директора Александра Барчана, главный клиент порта – это металлургические заводы олигарха Рината Ахметова. Но чем хуже ситуация в Керченском проливе, тем больше металла едет по железной дороге в порт Одессы.

«Без свободного прохода у порта нет перспектив, и у региона тоже», - сказал Барчан.