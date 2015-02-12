Капитан затонувшего лайнера Costa Concordia приговорен к 16 годам тюрьмы - СМИ

Прокурор требовал для Скеттино 26 лет и трех месяцев тюремного заключения, передает ”Коммерсант” со ссылкой на Reuters.

Как сообщал УНИАН, лайнер Costa Concordia совершал круиз по Средиземноморью, когда в ночь на 14 января 2012 года подошел слишком близко к острову Джильо, напоролся на риф и затонул.

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На борту корабля находились 4200 пассажиров и членов экипажа. 32 человека погибли.

Компания ”Коста крочере” предложила пострадавшим по 11 тыс. евро компенсации, однако около 150 пассажиров намерены добиваться выплаты большей суммы.