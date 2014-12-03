Прокуроры обнародовали видео, которое доказывает бегство капитана с тонущего лайнера Costa Concordia

На ролике виден человек в костюме, который стоит на палубе у спасательной лодки, когда в нее садятся пассажиры, передает Новое Время.

Адвокат обвиняемого попросил суд не считать видео свидетельством, мотивировав прошение плохим качеством съемки. Судья счел, что Скеттино допросят из-за появления видео.

В ночь на 14 января 2012 года лайнер с более чем четырьмя тысячами пассажиров на борту напоролся на риф и затонул у острова Джильо. Погибли 32 человека. Тело одного из них до сих пор не найдено.

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Корабль два с половиной года оставался у острова Джильо, став своеобразной местной достопримечательностью. Стоимость операции по поднятию и утилизации лайнера составляет около 1,5 млрд евро, эти расходы легли на плечи судновладельцев, компании Costa Crociere, дочки концерна Carnival Corporation & plc.

Капитана Франческо Скеттино обвиняют в том, что лайнер подошел слишком близко к берегу. Во время аварии Скеттино не руководил эвакуацией пассажиров, а отправился на берег на шлюпке. По всем пунктам обвинения ему грозит более двух тысяч лет тюремного заключения.