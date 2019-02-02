Трамп высказался за новый ракетный договор

Трамп повторил обвинения в адрес РФ в том, что она нарушает условия договора РСМД.

Президент США высказался за новый Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) с большим количеством участников.

Соединенные Штаты перестанут считать себя связанными договором, начиная с субботы, когда Вашингтон официально сообщит Москве о своем намерении выйти, пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Выступая перед журналистами президент США Дональд Трамп повторил обвинения в адрес РФ в том, что она нарушает условия договора и предложил перспективу заключения более широкого соглашения, возможно, с участием других стран.

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"Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Конечно, я хотел бы видеть это", - сказал Трамп.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что сегодня, 2 февраля, США начнут шестимесячный период выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Глава Белого дома добавил, что союзники по НАТО полностью поддерживают США, потому что они понимают угрозу, которую представляют нарушения России и риски гонки вооружений, которые возникают в случае игнорирования этих нарушений.