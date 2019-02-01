В НАТО поддержали выход США из ракетного договора
Страны НАТО поддержали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).
Об этом говорится в заявлении НАТО.
В НАТО сожалеют, что Россия продолжает отрицать нарушение договора и отказывается предоставить доступ к правдивой информации о своих ракетах.
Кроме того, в Альянсе напомнили о неоднократных попытках вернуть Россию к выполнению договора, а также о призывах к диалогу.
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"Союзники жалеют, что Россия продолжает отрицать нарушения, отказывается давать какие-либо достоверные ответы и не принимает никаких очевидных шагов для возвращения к полному соблюдению договора", - говорится в заявлении.
Альянс призвал Москву использовать ближайшие шесть месяцев для того, чтобы возобновить действие договора об РСМД. НАТО призывает РФ уничтожить системы крылатых ракет 9М729.
В НАТО заявили, что если Россия не выполнит свои обязательства по договору, то выход из него США вступит в силу через шесть месяцев, и тогда Москва будет нести исключительную ответственность за прекращение его действия.
Как сообщал УНИАН, власти США объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).
Напомним, встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон не принесла продвижения по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.