Российское телевидение показало, как легко завоевать Европу

Авторы программы представили это в виде похода с целью провести в столицах ЕС "парад ко Дню победы".

"Варшава - это слишком просто. От Москвы до польской столицы - только 1300 км. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригород меньше, чем через сутки после начала марша", - говорит голос за кадром, тогда как на экране показывают красные стрелки, которые движутся из Москвы в Варшаву.

Причем добавляется, что бойцы воздушно-десантных войск долетят туда лишь за два часа.

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Далее авторы "вспомнили", что российских войск "давно не было в Берлине".

"1800 километров для современной армии - не расстояние. Тем более, много российских офицеров неплохо знают Германию. Главное, чтобы они на автомате не заняли наши военные городки, которые после объединения ФРГ и ГДР достались немцам", - говорит голос.

В это время на флагштоке опускается немецкий флаг и поднимается российский.

"Прага, Хельсинки, Вильнюс, Таллинн, Рига - это вообще совсем рядом", - продолжает голос и добавляет, что российские войска могут войти в половину этих городов пешком.

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Визит в Лондон и Вашингтон, добавляет автор передачи, нужно будет планировать "сильно заранее", поскольку "без авиации и флота здесь никак не обойтись".

В конце ролика выражается "сожаление", что "наши западные партнеры не смогут своими глазами посмотреть на "Искандер" и "Сатану", ведь их за пределы России можно доставить только по воздуху".

Ранее УНИАН сообщал, что у Порошенко обещают всеми возможными способами противостоять российской пропаганде.