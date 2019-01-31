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Власти Венесуэлы задержали иностранных журналистов

07:42, 31 января 2019
Мир
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Отмечается, что журналистов задержали «венесуэльские власти» в Каракасе.

Подробности инцидента не приводятся.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассказал о тайных встречах оппозиционеров с военными и сотрудниками служб безопасности Венесуэлы.

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Теги: #Венесуэла