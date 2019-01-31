Власти Венесуэлы задержали иностранных журналистов

Подробности инцидента не приводятся.

В Венесуэле задержаны три журналиста испанского независимого информационного агентства EFE. Об этом сообщается в Twitter агентства.

Отмечается, что журналистов задержали «венесуэльские власти» в Каракасе.

Подробности инцидента не приводятся.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассказал о тайных встречах оппозиционеров с военными и сотрудниками служб безопасности Венесуэлы.