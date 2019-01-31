Власти Венесуэлы задержали иностранных журналистов
07:42, 31 января 2019Мир
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Подробности инцидента не приводятся.
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В Венесуэле задержаны три журналиста испанского независимого информационного агентства EFE. Об этом сообщается в Twitter агентства.
Отмечается, что журналистов задержали «венесуэльские власти» в Каракасе.
Подробности инцидента не приводятся.
Как сообщал УНИАН, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассказал о тайных встречах оппозиционеров с военными и сотрудниками служб безопасности Венесуэлы.
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