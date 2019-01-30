Трамп заверил Гуайдо в поддержке восстановления демократии в Венесуэле

Президент США и провозглашенный временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы договорились поддерживать постоянную связь.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заверил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента, в своей поддержке восстановления демократии в Венесуэле.

Об этом говорится в пресс-релизе представителя белого дома Сары Сандерс.

В частности, президент США поговорил сегодня по телефону с венесуэльским временно исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо, чтобы "поздравить его с историческим принятием на себя президентства" и укрепить решительную поддержку в "борьбе Венесуэлы за восстановление демократии".

В свою очередь, Гуайдо поблагодарил Трампа за приверженность Соединенных Штатов свободе и процветанию Венесуэлы и региона. Также лидер оппозиции Венесуэлы отметил важность проведения массовых протестов по всей стране против бывшего диктатора Николаса Мадуро, которые должны состояться сегодня, 30 января, и в субботу, 2 февраля.

"Они согласились поддерживать постоянную связь для поддержки Венесуэлы на пути возвращения к стабильности и восстановить двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВерховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны и заблокировал его счета

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил на пост президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвал граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

За время акций протеста после переизбрания на второй срок Мадуро количество задержанных среди протестующих составляет около 500 человек.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

Сегодня, 30 января, Мадуро заявил, что Трамп приказал убить его.