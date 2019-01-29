Революция в Венесуэле: количество погибших превысило 40 человек

За время протестов задержаны более 850 человек, в том числе 77 детей.

В результате протестов в Венесуэле погибло по меньшей мере 40 человек.

Об этом заявил представитель ООН по правам человека Руперт Колвилл, передает Reuters.

Сообщается, что 26 человек были застрелены проправительственными силами, пять убиты в ходе рейдов на дома и 11 во время грабежей.

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По словам Колвилла, в период с 21 по 26 января были задержаны более 850 человек, в том числе 77 детей, некоторым из которых меньше12 лет.

23 января были задержаны 696 человек, это стало рекордом в Венесуэле за последние 20 лет.

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, приведшим эту страну к гуманитарному кризису. 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

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23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.