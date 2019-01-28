Лидер венесуэльской оппозиции призвал к новым протестам
Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, призвал к новым протестам.
Об этом сообщает DW. Акции против правительства и президента Николаса Мадуро необходимо устроить 30 января по всей стране, заявил Гуайдо.
Кроме того, лидер венесуэльской оппозиции призвал власти Великобритании не допустить доступа Мадуро к золотым резервам Венесуэлы на сумму около 1,3 млрд долларов США, которые хранятся в Банке Англии. Правительство Мадуро намерено продать золото и перевести полученные средства в Центральный банк Венесуэлы, утверждает Гуайдо в письмах к управляющему Банка Англии Марку Карни и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
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В случае подобной транзакции деньги "будут использованы нелегитимным и клептократическим режимом Николаса Мадуро для подавления венесуэльского народа и жестокого обращения с ним", подчеркивает лидер оппозиции Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса отверг ультиматум ряда европейских государств и руководства Европейского Союза по поводу проведения в латиноамериканской стране новых президентских выборов.