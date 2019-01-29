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В Нью-Йорке уборщица три дня провела в заблокированном лифте (видео)

11:10, 29 января 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Женщина убирала в частном имении, его хозяева были в отъезде. Лифт застрял между вторым и третьим этажами, а у домработницы не было с собой мобильного телефона, чтобы вызвать спасателей.

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Из ловушки ее освободили только, когда приехали хозяева. 

Ранее в Сумах в многоэтажке обвалился лифт с 2-месячным мальчиком - ребенок погиб.

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Теги: #лифт#Нью-Йорк