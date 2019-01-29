Военная операция РФ в Беларуси станет сильнейшим удар по позициям Путина - политолог

У России не были такие чудовищные отношения с Украиной, как сейчас, никогда не было таких чудовищных отношений с Грузией. А сейчас на глазах портятся отношения с Беларусью.

Вариант объединения России с Беларусью и новый президентский срок Владимира Путина в этом государстве очень активно обсуждается.

Однако действующий президент Беларуси Александр Лукашенко не намерен уходить со своего поста, он прекрасно понимает существующую угрозу со стороны Москвы и тоже готовится. Такое мнение высказал на Главреде российский политолог Дмитрй Орешкин.

Эксперт отмечает, что Лукашенко чистит свои силовые структуры, он начал широко улыбаться Западу, он избавился от имиджа "последнего диктатора Европы", передав его Владимиру Путину.

"Поэтому военная операция на белорусском направлении в данном случае исключена - это будет сильнейший удар по позициям Путина. И это не вызовет восторга у народных масс", - отмечает Орешкин.

Читайте такжеПолитика Лукашенко насчет РФ "газ в обмен на поцелуи" дала сбой – эксперт

Он отмечает, что Путин хочет остаться в истории как собиратель земель русских. "Но пока у него получается очень скромненько. Он присоединил к России Крым, но потерял Украину. И он потерял Украину надолго. Это поражение тяжело прикрыть крымской эпопеей. Пропагандистски это сработало, а де-факто никогда у России не были такие чудовищные отношения с Украиной, как сейчас, никогда не было таких чудовищных отношений с Грузией. А сейчас на глазах портятся отношения с Беларусью", - рассказывает политолог.

При этом, Лукашенко все дальше и дальше уходит от России, потому что он был сторонником России. Но Лукашенко всерьез боится сценария поглощения, так что если начнутся силовые движения со стороны Москвы, он немедленно побежит к Западу. "И Запад будет вынужден ему помочь, потому что ему совершенно неинтересно иметь под Минском ракетные комплексы. Поэтому Путин не рискнет на серьезную военную операцию. Но Путин будет выкручивать руки Лукашенко экономическими способами", - считает Орешкин.

Политолог также отмечает, что Лукашенко понимает, что против него могут быть применены все средства традиционного инструментария Лубянки, поэтому ведет себя достаточно осторожно.

Напомним, российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что президент России Владимир Путин не спешит создавать союзное государство с Беларусью, поскольку видит в белорусском лидере Александре Лукашенко опасного конкурента.