Экс-депутат Госдумы назвал "одно препятствие" для союза РФ и Беларуси, которого боится Путин

Лукашенко "все видит" и адекватно оценивает угрозу со стороны Путина, считает политик.

Президент России Владимир Путин не спешит создавать союзное государство с Беларусью, поскольку видит в белорусском лидере Александре Лукашенко опасного конкурента.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев, оценивая угрозы для Беларуси со стороны Кремля, передает «Обозреватель».

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"Вполне возможно, что Путин будет реанимировать идею так называемого "союзного государства" – легкой версии Советского Союза. Но думаю, что он это будет делать небыстро. У него есть одно препятствие в лице Александра Лукашенко, которого, я думаю, он боится как конкурента на выборах", – пояснил российский политик.

По словам Пономарева, президент РФ сильно подорвал свой рейтинг повышением пенсионного возраста в стране. Эта реформа "была расценена многими россиянами как прямая измена и мошенничество со стороны Путина".

"Учитывая падение рейтинга именно по социально-экономической тематике, в чем Лукашенко очень сильный, думаю, что Путин правильно его боится. Ему надо сначала убрать Лукашенко от власти, сделать его "сбитым летчиком", и только после этого инициировать этот процесс. У Лукашенко выборы будут через полтора года. Полтора года они будут работать над этим, специальный человек Михаил Бабич направлен в Беларусь якобы в роли посла. Его до этого хотели отправить в Украину мешать вашим выборам, но сейчас он отправлен в Беларусь", – рассказал оппозиционер.

Однако, как отметил Пономарев, Лукашенко "тоже это все видит и адекватно оценивает угрозу.

"Если они столкнутся на выборах, я бы поставил на победу Лукашенко, а не Путина, несмотря на всю эту популярность. Я знаю настроения российских граждан, они до "бацьки" относятся очень хорошо. Путин не допустит объединения, если Лукашенко будет иметь хотя бы небольшой шанс баллотироваться. Ему сначала надо ликвидировать для Лукашенко возможность баллотироваться на объединенный пост, и только тогда проводить объединение. При каких-то других условиях Путин на объединение не пойдет", – подчеркнул он.