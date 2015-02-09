Если дипломатия будет бессильна, Европа вернется к вопросу поставок оружия Украине - МИД Германии

Об этом заявил Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе, передает DW.

"Если нынешние усилия не увенчаются успехом, то конфликт в военном плане выйдет на новый уровень", - убежден министр

"В этом случае, безусловно, вопрос поставок оружия будет обсуждаться также и в рамках Европы", - указал Штайнмайер.

По его словам, подобные дискуссии уже велись в минувшие выходные на Мюнхенской конференции по безопасности. С коллегами по ЕС данный вопрос в понедельник, однако, не затрагивался.

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Министр также прокомментировал предстоящую встречу в формате "нормандской четверки" в Минске, которая запланирована на 11 февраля.

"Могу только пообещать, что мы все сделаем для того, чтобы… переговоры в Минске на высшем уровне, на которые многие надеются, действительно состоялись и способствовали снятию остроты конфликта", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

При этом он выразил надежду, что все спорные вопросы, мешающие подвижкам сторон, в конечном итоге удастся разрешить.