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США собираются признать президентом Венесуэлы лидера местной оппозиции

19:35, 23 января 2019
Мир
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США собираются признать президентом Венесуэлы лидера оппозиции / Flickr/Anyul Rivas

На фоне уличных протестов в южноамериканской стране Белый дом готовится объявить формальную поддержку оппозиционеру, который также возглавляет Конгресс Венесуэлы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Однако, нынешняя администрация в США ждет, чтобы сам Гуайдо провозгласит себя временным лидером страны, ведь до этого времени он избегал такого шага.

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Сторонники оппозиции начали призывать Гуайдо взять на себя роль президента с момента инаугурации диктатора Николаса Мадуро в начале месяца. Сам лидер оппозиции новичок в венесуэльской политике. Он был избран председателем Конгресса 5 января. После этого он объявил, что мог бы взять на себя полномочия президента страны, если бы его поддержали военные. Но лишь для того, чтобы провести свободные выборы.

Чиновники США заявили, что претензии Мадуро на власть нелегитимны, и при этом открыто поддержали Гуайдо.

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Вместе с тем, источники сообщили Reuters, что любое формальное признание оппозиционера президентом Венесуэлы затруднено дипломатией. Ведь не понятно, что делать с представителями миссии Венесуэлы на американской территории. Кроме того, признание Вашингтона может стать для Мадуро оправданием для ареста своего оппонента.

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Теги: #США#президент#Венесуэла#Мадуро