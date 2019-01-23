В Польше собрали 117 миллионов гривен в "благотворительную банку" убитого мэра Гданьска (видео)

На эти деньги планируется приобрести автомобили скорой помощи для младенцев Гданьска.

В Польше собрали почти 120 миллионов гривен в "благотворительную банку" мэра Гданьска Павла Адамовича, которого убили во время благотворительного концерта вечером 13 января.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что только за два часа до гибели мэр Гданьска собирал деньги для благотворительной организации. В соцсети он похвастался, что за короткий промежуток времени ему удалось собрать 5 тысяч злотых, что составляет почти 36 тысяч гривен.

В память об Адамовиче пользователи Facebook объявили сбор средств в той же организации. К акции присоединились около 250 тысяч человек и пожертвовали 16 миллионов злотых, что составляет 117 миллионов гривен. На эти деньги планируется приобрести автомобили скорой помощи для младенцев Гданьска.

Как сообщал УНИАН, мэр Гданьска Павел Адамович получил ножевое ранение во время благотворительного концерта вечером 13 января. Подозреваемый в нападении был задержан. 14 января стало известно, что Адамович умер: его прооперировали, но его жизнь спасти не удалось. Адамовичу было 53 года. Он занимал должность мэра Гданьска с 1998 года.

По сообщениям польских СМИ, нападавший кричал со сцены, что был ошибочно заключенный предыдущим правительством Польши во главе с партией "Гражданская платформа", к которой ранее принадлежал мэр Гданьска. По данным полиции, 27-летний подозреваемый в нападении на мэра был судим за ограбление банков. В министерстве внутренних дел Польши сообщили, что у нападающего были проблемы с психикой.