The Guardian: Состояние 26 богатейших людей равно всему, что есть у всех беднейших в мире

В Oxfam утверждают, что глобальный налог на богатство на уровне 1% уже поможет дать образование каждому ребенку на планете, который не ходит в школу.

Мировое богатство распределяется все более неравномерно. И подтверждением этому стал отчет, который указывает на то, что лишь 26 богатейших миллиардеров мира владеют таким же состояниям, как и 3,8 миллиардов беднейших людей на планете вместе взятые.

В ежегодном отчете, подготовленном к Всемирному экономическому форуму в Давосе, организация Oxfam отметила, что в 2018 году богатые становились еще богаче, а бедные – еще беднее, пишет The Guardian. Расширение разрыва между ними подрывает все усилия, направленные на борьбу против бедности. При этом, в организации предложили ввести глобальный налог на богатство на уровне 1%, чтобы собрать 418 миллиардов долларов. Этого хватит, чтобы дать образование каждому ребенку на планете, которая сейчас не ходит в школу. А также обеспечить медицинские услуги, которые могут предотвратить трем миллиардам смертей.

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По оценкам Oxfam, на планете сейчас живет 2200 миллиардеров. Их совокупное состояние в 2018 году выросло на 900 миллиардов долларов. Таким образом, в прошлом году эти люди каждый день богатели на 2,5 миллиарда долларов. В организации также отметили, что количество миллиардеров, чьи доходы равны тому, чем владеет бедная половина населения мира, сократилось до 26 человек в прошлом году. Хотя в 2017-м таких было 43, а в 2016 – 61.

В Oxfam также обнаружили, что за 10 лет после мирового финансового кризиса количество миллиардеров в мире удвоилось. В 2017-2018 годах каждые два дня в мире где-то появлялся новый миллиардер. Самый богатый человек планеты – основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние выросло до 112 миллиардов долларов. Лишь 1% от его богатства равняется целому бюджету системы здравоохранения Эфиопии, страны с населением в 105 миллионов людей.

«Стремительное сокращение количества людей, живущих в чрезвычайной бедности, стало крупнейшим достижением последней четверти века. Но рост неравенства подрывает любой дальнейший прогресс», - сказал директор Oxfam по вопросам кампаний и политики Мэтью Спенсер.