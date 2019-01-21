Wall Street Journal: Германия убеждает Европу, что газовая зависимость от России полезна

Вашингтон делает услугу немецким компаниям, предупреждая их о возможных последствиях участия в «Северном потоке-2».

Посол США в Германии Ричард Гренелл недавно предостерег немецкие компании, что если они будут принимать участие в российских энергетических проектах, Вашингтон обложит их санкциями.

Довольно неприкрытый намек посла на «Северный поток-2» не очень хорошо восприняли в Берлине. Но в том, что американский дипломат заявляет о политике администрации в Белом доме, нет ничего плохого, - пишет Wall Street Journal.

Газопровод «Северный поток-2» соединит Россию и Германию через Балтийское море, удвоив текущие экспортные российские возможности. Москва сэкономит средства, которые она тратила на транзит через Украину. А Владимир Путин укрепит свой контроль над энергетическим обеспечением Европы.

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Не надо быть Отто фон Бисмарком, чтобы понять, почему российский автократ любит проект новой «трубы» стоимостью 11 миллиардов долларов. Но почему его поддерживает канцлер Ангела Меркель остается до сих пор загадкой. Вероятно, свою роль сыграл лоббизм ее предшественника Герхарда Шредера, который входит в совет директоров компании «Роснефть» и консорциума, который руководит «Северным потоком-2».

Меркель и ее министр иностранных дел Хайко Маас утверждают, что сотрудничество с Москвой может поспособствовать смягчению российского агрессивного поведения. Но до сих пор не было никаких признаков того, что это так. Германия также утверждает, что российский газопровод ей нужен для защиты своего энергетического будущего. Однако, соседняя Польша, которая зависила от поставок газа из России на протяжении десятилетий, собирается отказаться от этих закупок до 2022 года. Варшава строит газопровод, который соединит ее с Норвегией, а также собирается принимать поставки сжиженного газа из Катара и США.

«Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США», - сказал Маас.

Но, как пишет американское издание, под словом «Европа» он на самом деле имел в виду Берлин. В декабре Европарламент и Палата представителей США призвали Германию отказаться от «Северного потока-2». Немецкая поддержка проекта тоже сокращается. Члены партии Меркель и СДПГ начали выражать беспокойство. «Зеленые», которые играют заметную роль в немецкой оппозиции, тоже высказывались против газопровода через экологические и геополитические причины.

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После того, как США вышли из ядерной сделки с Ираном, президент Дональд Трамп не стеснялся использовать своих дипломатов для того, чтобы предостеречь европейские страны от сотрудничества с Тегераном вопреки американской позиции. Теперь этот подход распространяется также и на «Северный поток-2». Трамп получил полномочия вводить санкции против российского газопровода в 2017 году благодаря «Акту противостояния против врагов Америки с помощью санкций». Поэтому Гренелл сделал немецким компаниям услугу, что предупредил их о рисках, связанных с российским газопроводом.