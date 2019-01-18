В Норвегии задержали россиянина по подозрению в террористическом нападении

В полиции уточнили, что нападение расследуется как «связанное с терроризмом».

Полиция Норвегии объявила о задержании 20-летнего гражданина России, которого подозревают в нападении с ножом в Осло.

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеУ границ Латвии самолеты НАТО обнаружили российский разведывательный самолет

В полиции уточнили, что нападение расследуется как «связанное с терроризмом». Оно произошло в четверг, 17 января. Подозреваемый нанес удар ножом женщине в одном из магазинов. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Глава норвежской полиции Мари Бенедикт Бьорнланд рассказала, что слишком рано связывать задержанного с какой-либо террористической организации. При этом во время допроса россиянин заявил, что хотел совершить теракт и убить несколько человек, отметила она.

По ее словам, подозреваемый приехал в Норвегию через Швецию в день нападения. Она добавила, что других подозреваемых в деле пока нет. Телерадиокомпания NRK отмечает, что задержанный россиянин родом из Башкирии.