В Норвегии похитили супругу одного из богатейших бизнесменов страны

Неизвестные преступники требуют выкуп в криптовалюте Monero.

В Норвегии похитили 68-летнюю Анне-Элизабет Хаген – супругу бизнесмена Тома Хагена, одного из богатейших людей страны. За ее освобождение неизвестные преступники требуют около 9 миллионов евро.

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Как сообщает NorwayToday, ссылаясь на издание VG, женщина пропала из собственного дома в пригороде Осло около 10 недель назад. По информации Aftenposten, полиция расследовала дело в условиях строжайшей секретности.

СМИ сообщают, что преступники потребовали выкуп в криптовалюте Monero, что помешает отследить транзакцию.

Норвежская полиция подтвердила факт похищения на пресс-конференции в среду. Правоохранители вели лишь ограниченный контакт с вероятными похитителями, в цифровом виде, и не могут установить личности преступников.

Последние свидетельства жизни женщины, при этом, датированы еще 31 октября.

Супруг похищенной женщины Том Хаген занимает 172 место в рейтинге богатейших людей Норвегии, его активы оценивают в 1,7 млрд норвежских крон. Большая часть своего капитала он заработал в сфере недвижимости и энергетики.

Ранее сообщалось, что в пригороде Одессы задержали троих подозреваемых в похищении человека.