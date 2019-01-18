Канадский игрок в покер отдал на благотворительность более полумиллиона долларов (видео)

На этот раз он занял третье место на покерном турнире на Багамах.

Азартная благотворительность. Более полумиллиона долларов отдал на благотворительность канадский игрок в покер.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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67-летний Скотт Веллен-бах - буддист, живет скромно, а многотысячные выигрыши всегда отдает на благое дело.

На этот раз он занял третье место на покерном турнире на Багамах, где выиграл 670 тысяч долларов. Кому именно отдаст деньги мужчина еще не решил.

В прошлом он помогал "Врачам без границ" и организации, которая кормит нуждающихся по всему миру.