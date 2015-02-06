Минобороны Германии выступает против поставок оружия Украине - СМИ

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен заявила, что поставки вооружений Украине приведут к нагнетанию конфликта на востоке страны.

Об этом информирует ТСН со ссылкой на AFP.

Отмечается, что это заявление главы немецкого военного ведомства было сделано на фоне визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.

«Сами по себе поставки оружия в Украину станут катализатором конфликта и отодвинут желаемое для нас разрешение конфликта еще дальше. В Украине и так слишком много оружия», - сказала Лайен.

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Вопрос возможности поставок летальных видов вооружения Украине рассматривается в США. Группа парламентариев от демократической и республиканской партий в четверг, 5 февраля, призвала Белый дом «вооружить Украину».

Как известно, накануне Меркель и президент Франции Франсуа Олланд встречались с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. На переговорах обсуждались пути мирного урегулирования конфликта на востоке страны. Сегодня Меркель и Олланд прилетели в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.