Поставки оружия в Украину несут для США больше риска, чем пользы - эксперт

Утвержденный Конгрессом США законопроект, который дает Украине статус главного союзника США вне блока НАТО, является лишь заверением о лучших намерениях. Но окончательное слово - предоставлять Украине оружие или нет - остается за президентом США Бараком Обамой, а он не горит желанием это делать.

Об этом в своей колонке пишет эксперт Академии государственной политики при Институте Кеннана Майкл Кофман, передает ТСН.ua.

Эксперт уверен, что Белый дом этой зимой не решится на поставки оружия в Украину.

"Посылая вооружения в страну, где вместе с регулярной армией воюют несколько тысяч добровольцев, никто не знает, где оно в итоге окажется. Нет никакой гарантии, что солдаты, обделенные финансированием, не попытаются его продать. А учитывая, сколько танков, ракетных пусковых установок, бронетранспортеров раздобыли на поле боя сепаратисты, есть риск, что таким же образом они получат в руки новинки западного оборонпрома", - пишет Майкл Кофман.

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Эксперт также напомнил, что многие американские политики считают, что американское оружие будет провоцировать Россию и приведет к эскалации конфликта.

"Как разрешить этот кризис мирным путем, в США не знают. Но то, что военный путь ведет к провалу - это очевидно. А это означает, что сейчас поставки оружия в Украину несут для США больше риска, чем пользы", - считает Кофман.

Американский эксперт отмечает, что существует серьезная опасность для США развязать в Украине так называемую прокси-войну с Россией, иными словами - сделать "войну чужими руками".

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"Страны, которые вмешивались в прокси-войны во время Холодной войны, заплатили за это очень высокую цену, и было бы позором, если бы это произошло в Украине. Это, пожалуй, то, что беспокоит Белый дом", - подытоживает свою мысль Майкл Кофман.