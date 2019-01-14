Мэр Гданьска умер в больнице после нападения

После нападения во время благотворительного концерта 13 января Павел Адамович был госпитализирован в критическом состоянии.

Мэр Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом на сцене во время благотворительного концерта, умер в больнице.

Об этом сообщает польское издание TVP.Info и Польское Радио.

После нападения он был госпитализирован в критическом состоянии и прооперирован.

"Господин президент Адамович умер. Вечная ему память. Несмотря на все усилия спасти его не удалось", - сказал директор Университетского клинического центра в Гданьске, доктор Томаш Стефаняк.

Причиненные ему ранения были крайне тяжелыми. По словам Стефаняка, это были "серьезная рана сердца, рана диафрагмы, раны органов брюшной полости".

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Врачи проводили операцию в ночь на 14 января в течение пяти часов; она прошла успешно, однако состояние здоровья пострадавшего не улучшилось, добавляет издание Onet.

"С глубочайшим сожалением мы должны сообщить вам, что проиграли борьбу за жизнь мэра", - сказали в Университетском клиническом центре в Гданьске.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семье и близким друзьям Адамовича.

"Враждебность и насилие принесли наиболее трагический исход и боль. Мы не можем этого принять", - написал Дуда на странице в Twitter.

Pan Prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się żalu i modlitwie z Jego Najbliższymi, Przyjaciółmi i wszystkimi Ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla Rodziny Zmarłego.

Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 14, 2019

Как сообщал УНИАН, 13 января во время благотворительного концерта в Гданьске 27-летний злоумышленник Стефан В. трижды ударил Адамовича в сердце ножом. Мэра госпитализировали. Врачи провели пятичасовую операцию.

Адамович занимал должность мэра с 1998 года. В ноябре прошлого года он был переизбран на новый срок.