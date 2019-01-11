У Трампа готовятся к объявлению режима чрезвычайного положения - СМИ

Объявление режима ЧП позволит президенту Трампу выйти из политического тупика, в котором он оказался после объявления шатдауна.

В Белом доме готовятся к объявлению режима чрезвычайного положения в США, что позволит президенту Трампу начать строительство стены на границе с Мексикой.

Средства на это могут быть изъяты из фонда Инженерного корпуса Армии США, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на два анонимных источника, передает Голос Америки.

Телекомпания NBC News также сообщила, что после введения режима ЧП администрация президента сможет забрать средства из армейского Инженерного корпуса, в котором сейчас хранятся $13,9 млрд. Эти средства были заложены в фонд на борьбу с последствиями стихийных бедствий.

Reuters пока не удалось подтвердить эту информацию у своих источников в правительстве. Если это произойдет, то конфликт между Трампом и демократами перейдет из плоскости политического спора в судебную тяжбу, и, кроме того, станет испытанием для президентских полномочий, пишет Reuters.

Объявление режима ЧП позволит президенту Трампу выйти из политического тупика, в котором он оказался после объявления шатдауна – частичного закрытия работы федерального правительства, продолжающегося с 22 декабря.

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NBC News, ссылаясь на неназванные источники в администрации, сообщает, что подробности плана с использованием средств из фонда Инженерного корпуса обсуждались на совещании во время поездки Трампа на южную границу в четверг днем.

Источник Reuters в Белом доме опроверг информацию о том, что такое совещание проводилось. В Пентагоне отказались комментировать эти сообщения.

«Сюжет, вышедший на NBC – полное вранье, фейковая новость», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Впрочем, она добавила, что это не означает, что Трамп полностью отбрасывает возможность введения режима ЧП.

Газета Washington Post пишет, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника Конгресса, что администрация изучает возможность использования части средств, заложенных в фонд Инженерного корпуса в прошлом году. $13,9 млрд предназначались на борьбу с природными бедствиями, однако так и не были потрачены, сообщает собеседник издания.

Напомним, демократы отказались выделить 5,7 млрд долларов на стену с Мексикой, которую хочет возвести Трамп. Из-за этого в США с 22 декабря продолжается "шатдаун" - частичное прекращение работы правительства. Сотни тысяч госслужащих ушли в неоплачиваемый отпуск.

Нынешний "шатдаун" уже в субботу может стать самым долгим в истории США, побив рекорд 1995 года, когда правительство закрылось на 21 день.