"Шатдаун" в США: федеральные учреждения частично приостановят работу

Обе палаты планируют возобновить работу в полдень субботы 22 декабря.

Законодателям не удалось прийти к компромиссу о финансировании федерального учреждения.

В полночь 21 декабря в США возникла ситуация частичного закрытия федеральных учреждений – «шатдаун», передает Голос Америки.

Законодателям не удалось договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, на чем настаивает президент Дональд Трамп.

Палата представителей приняла соответствующий законопроект. Конгрессмены прекратили работу немногим раньше семи часов вечера в пятницу.

После этого бюджет, предложенный Палатой представителей, должен был утвердить Сенат. Однако сторонникам строительства стены не удалось получить необходимого количества голосов, и заседание было окончено около восьми часов вечера.

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Обе палаты планируют возобновить работу в полдень субботы 22 декабря.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл дал понять, что переговоры будут продолжены.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер заявил газете The Washington Post, что демократы открыты для обсуждения, однако не одобрят никакого дополнительного финансирования для строительства стены.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что будет горд взять на себя ответственность за закрытие правительства, если Конгресс не выделит средств на строительство стены. В пятницу утром он написал в «Твиттере», что ответственность за «шатдаун» несут демократы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему вряд ли удастся достичь договоренности с демократами по поводу финансирования стены на границе. Президент пригрозил допустить временное закрытие правительства из-за спора о финансировании стены.