Британцы заподозрили четвертую беременность у Кейт Миддлтон
09:48, 10 января 2019Мир
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Если у Кейт и принца Уильяма родится ребенок, то он станет шестым в очереди на престол.
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Многие британцы уверены в том, что герцогиня Кембриджская Кэтрин может быть беременна в четвертый раз.
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Об этом сообщает Daily Mirror. По данным издания, букмекерская ставка на то, что Кейт Миддлтон объявит об ожидании еще одного ребенка в 2019 году, составляет 2/1. Это уверило многих британских граждан в высокой вероятности заявления.
Если у Кейт и принца Уильяма родится ребенок, то он станет шестым в очереди на престол.
Как сообщал УНИАН, 9 января герцогине исполнилось 37 лет. Кэтрин, которая подарила королевской семье трех потомков, является одной из самых популярных лиц британской монархии.
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