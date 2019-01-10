Британцы заподозрили четвертую беременность у Кейт Миддлтон

Если у Кейт и принца Уильяма родится ребенок, то он станет шестым в очереди на престол.

Многие британцы уверены в том, что герцогиня Кембриджская Кэтрин может быть беременна в четвертый раз.

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Об этом сообщает Daily Mirror. По данным издания, букмекерская ставка на то, что Кейт Миддлтон объявит об ожидании еще одного ребенка в 2019 году, составляет 2/1. Это уверило многих британских граждан в высокой вероятности заявления.

Если у Кейт и принца Уильяма родится ребенок, то он станет шестым в очереди на престол.

Как сообщал УНИАН, 9 января герцогине исполнилось 37 лет. Кэтрин, которая подарила королевской семье трех потомков, является одной из самых популярных лиц британской монархии.