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День рождения Кейт: жене британского принца исполнилось 37 лет (видео)

18:38, 09 января 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Сегодня вся Великобритания поздравляет жену принца Уильяма с днем рождения. Кенсингтонский дворец уже поблагодарил фанатов за добрые пожелания и опубликовал фото улыбающейся герцогини.

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Кэтрин, которая подарила королевской семье трех потомков, является одной из самых популярных лиц британской монархии. 

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл не переносят друг друга.

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Теги: #Кейт Миддлтон