День рождения Кейт: жене британского принца исполнилось 37 лет (видео)

Кэтрин, которая подарила королевской семье трех потомков, является одной из самых популярных лиц британской монархии.

Кейт Миддлтон сегодня исполняется 37 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Сегодня вся Великобритания поздравляет жену принца Уильяма с днем рождения. Кенсингтонский дворец уже поблагодарил фанатов за добрые пожелания и опубликовал фото улыбающейся герцогини.

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Кэтрин, которая подарила королевской семье трех потомков, является одной из самых популярных лиц британской монархии.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл не переносят друг друга.