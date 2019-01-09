День рождения Кейт: жене британского принца исполнилось 37 лет (видео)
18:38, 09 января 2019Мир
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Кэтрин, которая подарила королевской семье трех потомков, является одной из самых популярных лиц британской монархии.
День рождения Кейт: жене британского принца исполнилось 37 лет
Кейт Миддлтон сегодня исполняется 37 лет.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Сегодня вся Великобритания поздравляет жену принца Уильяма с днем рождения. Кенсингтонский дворец уже поблагодарил фанатов за добрые пожелания и опубликовал фото улыбающейся герцогини.
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Кэтрин, которая подарила королевской семье трех потомков, является одной из самых популярных лиц британской монархии.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл не переносят друг друга.
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