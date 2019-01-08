Трамп заявил, что США больше не хотят участвовать в войнах, за которые не платят
09:47, 08 января 2019Мир
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Он выразил уверенность в том, что войнам, от которых получают выгоду другие страны, скоро настанет конец.
Трамп больше не хочет участвовать в войнах, за которые США не платят / фото из открытых источников
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил уверенность в том, что войнам, от которых получают выгоду другие страны, скоро настанет конец.
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«Бесконечным Войнам, особенно тем, которые были развязаны из-за наших ошибок в суждениях много лет назад, и тем, где мы получаем мало финансовой или военной помощи от богатых стран, которые получают большую выгоду от наших действий, скоро придет славный конец!» — написал Трамп.
Напомним, что 19 декабря Трамп объявил о выводе американского военного контингента из Сирии. По его мнению, США выполнили основную задачу по борьбе с террористической организацией «Исламское государство».
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