Госдеп заявил об уничтожении США 99% сил "Исламского государства"

Помпео заявил, что "все еще существует угроза радикального исламского терроризма".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и союзники на сегодня разгромили 99% террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

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Об этом он сказал во время разговора с журналистами в понедельник, стенограмму которого обнародовали на сайте Госдепа США.

"Сейчас, мы разбили 99% халифата (ИГИЛ). Это была очень успешная кампания, и у нас было много хороших партнеров. США сыграли важную роль, но многие помогли нам достичь этого", - отметил Помпео.

Дипломат также сказал, что об этом должно говорить каждое медиа, когда речь идет о ситуации в Сирии.

Он заявил, что "все еще существует угроза радикального исламского терроризма".

Госсекретарь подчеркнул, что администрация США "не допустит возрождения халифатов, таких как ИГИЛ, как это происходило во времена президентства Обамы".