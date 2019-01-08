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Госдеп заявил об уничтожении США 99% сил "Исламского государства"

08:59, 08 января 2019
Мир
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Госсекретарь подчеркнул, что администрация США "не допустит возрождения халифатов / скриншот

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и союзники на сегодня разгромили 99% террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

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Об этом он сказал во время разговора с журналистами в понедельник, стенограмму которого обнародовали на сайте Госдепа США.

"Сейчас, мы разбили 99% халифата (ИГИЛ). Это была очень успешная кампания, и у нас было много хороших партнеров. США сыграли важную роль, но многие помогли нам достичь этого", - отметил Помпео.

Дипломат также сказал, что об этом должно говорить каждое медиа, когда речь идет о ситуации в Сирии.

Он заявил, что "все еще существует угроза радикального исламского терроризма".

Госсекретарь подчеркнул, что администрация США "не допустит возрождения халифатов, таких как ИГИЛ, как это происходило во времена президентства Обамы".

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Теги: #ИГИЛ#Майк Помпео