Британский парламент проведет голосование по Brexit 15 января

Ранее Тереза Мэй заявила, что если парламент отвергнет это соглашение, то другой сделки уже не будет.

15 января в парламенте Великобритании состоится голосование по соглашению с ЕС о Brexit.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники в правительстве. Голосование было отменено в прошлом месяце премьер-министром, которому грозило поражение, но источники сообщили, что голосование больше не будет отложено.

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Как сообщалось, в декабре 2018 года Мэй была вынуждена отложить ключевое голосование по плану выхода Британии из ЕС, который она согласовала с другими лидерами Евросоюзу. Осознав глубокую оппозиции со стороны ее собственной Консервативной партии и других групп в парламенте Мэй перенесла голосование 15 января 2019.

Отметим, Британия должна покинуть ЕС 29 марта независимо от того, заключена ли сделка с Евросоюзом или нет. Сделка была согласована между премьер-министром Мэй и ЕС, но она должна пройти голосование депутатов в парламенте, прежде чем она будет принята.