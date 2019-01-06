Кинокритики США назвали главный фильм 2018 года

Картиной стал «Наездник» китайского режиссера Хлои Чжао.

Члены Национального общества кинокритиков США выбрали главный фильм 2018 года.

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Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Как отмечается, этой картиной стал «Наездник» китайского режиссера Хлои Чжао. В фильме речь идет о молодом ковбое Брэди, который вынужден оставить родео после травмы головы. Он возвращается к прошлой жизни пытается найти в ней смысл.

Согласно имеющейся информации, второе место досталось фильму мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома», а третье — южнокорейской картине Ли Чхан-дона «Пылающий».

Ранее кинокритики журнала Variety составили свой список вероятных претендентов на «Оскар» из фильмов, стартовавших в прокате с 1 января по 30 июня 2018 года.