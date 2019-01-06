В Париже задержали 24 участника протестов "желтых жилетов"

5 января на акции "желтых жилетов" во Франции вышло около 50 тыс. человек в Марселе, Париже, Бордо, Тулузе, Лионе и других крупных городах.

В Париже 5 января полиция задержала 24 участника акции "желтых жилетов". Об этом со ссылкой на полицию сообщило издание Le Parisien.

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Всего в стране в субботу на акции вышло около 50 тыс. человек в Марселе, Париже, Бордо, Тулузе, Лионе и других крупных городах. В некоторых их них вспыхнули столкновения.

В связи с решением правительства Франции повысить с 2019 года налог на дизельное топливо и бензин во Франции в середине ноября 2018 года начались акции протеста. Митингующие заявляли, что повышение приведет к росту цен, в правительстве объяснили эти планы борьбой за охрану окружающей среды.

Протестное движение получило название "желтые жилеты", поскольку демонстранты одеты во флуоресцентные жилеты, которые должны быть во всех автомобилях Франции.