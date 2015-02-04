Парламент Великобритании разрешил рожать ребенка от трех родителей

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на NBC News.

Данный способ зачатия должен позволить людям с серьезными дефектами в митохондриальной ДНК иметь здоровых детей. Однако подобное лечение пока находится на стадии изучения в Великобритании и США.

Согласно процедуре, ДНК ребенка будет состоять из ДНК матери, отца и женщины-донора. Благодаря комбинированию врачи смогут создавать эмбрионы, свободные от наследственных заболеваний, в том числе слепоты и эпилепсии. Со временем, прогнозируют ученые, могут появиться поколения людей без генетических болезней.

Читайте такжеИз-за ошибки при ЭКО итальянка вынашивает чужую двойнюРанее, в 2001 году, похожую технику комбинирования ДНК применили к 30 эмбрионам в США, но сама перспектива появления на свет детей, у которых будет сразу трое родителей, показалась тогда американскому Минздраву спорной. Поэтому программу закрыли, а за развитием родившихся в результате эксперимента младенцев долгосрочного научного наблюдения не велось.

Лоббирует эту инициативу в Великобритании правительственное Управление оплодотворения человека и эмбриологии при Департаменте здравоохранения. В 2008 году ведомство разрешило создание эмбрионов-гибридов человека и животного.

Генетические модификации человека, которые могут быть унаследованы, запрещены более чем в 40 странах мира.