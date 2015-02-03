Кадырова признали главным борцом с пьянством в России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров награжден премией «Человек 2014 года в борьбе с наркотиками и алкоголизмом» в России. Об этом ТАСС сообщил главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Чеченская Республика - это один из немногих регионов, где ввели возрастной ценз на продажу алкоголя с 21 года", - отметил он.

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"В Москве мы давно продвигаем идею повысить возраст продажи алкоголя. Мотивация ясна. Но не все депутаты поддерживают данные меры. Мы чувствуем поддержку главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова", - подчеркнул Евгений Брюн.

Премия вручается президиумом Российской наркологической лиги и Ассоциации наркологов России.