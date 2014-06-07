Кадырова наградили медалью «За освобождение Крыма»

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил лидер крымских сепаратистов Сергей Аксенов на международном форуме «Взаимодействие-2014» в Ливадийском дворце Ялты.

По словам Аксенова, Кадыров и Ткачев стали первыми руководителями, которые позвонили ему в трудные для Крыма времена. Кубанские казаки и чеченская диаспора по просьбе руководителей регионов поддержали сепаратистов. «В связи с этим крымская самооборона приняла решение наградить их (Кадырова и Ткачева) медалями «За освобождение Крыма», — сказал врио главы Крыма.

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Для главы Чечни Рамзана Кадырова это уже вторая медаль за прошедшую неделю. В минувшую среду он был награжден орденом Доброты.