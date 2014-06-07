Кадырова наградили медалью «За освобождение Крыма»
Глава Чечни Рамзан Кадыров и кубанский губернатор Александр Ткачев по решению крымских сепаратистов награждены медалями «За освобождение Крыма».
Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщил лидер крымских сепаратистов Сергей Аксенов на международном форуме «Взаимодействие-2014» в Ливадийском дворце Ялты.
По словам Аксенова, Кадыров и Ткачев стали первыми руководителями, которые позвонили ему в трудные для Крыма времена. Кубанские казаки и чеченская диаспора по просьбе руководителей регионов поддержали сепаратистов. «В связи с этим крымская самооборона приняла решение наградить их (Кадырова и Ткачева) медалями «За освобождение Крыма», — сказал врио главы Крыма.
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Для главы Чечни Рамзана Кадырова это уже вторая медаль за прошедшую неделю. В минувшую среду он был награжден орденом Доброты.