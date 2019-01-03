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Палату представителей США возглавила лидер демократов Пелоси

23:58, 03 января 2019
Мир
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REUTERS

Об этом сообщает The Washington Post. Пелоси стала спикером, поскольку демократы получили контроль над палатой представителей по итогам промежуточных выборов.

Ранее американский президент Дональд Трамп предложил лидеру демократов в палате представителей Нэнси Пэлоси «сделку».

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Теги: #Трамп#демократы в Конгрессе США