Палату представителей США возглавила лидер демократов Пелоси

Пелоси стала спикером, поскольку демократы получили контроль над палатой представителей по итогам промежуточных выборов.

В США лидер демократической партии Нэнси Пелоси стала спикером палаты представителей в конгрессе. Об этом сообщает The Washington Post. Пелоси стала спикером, поскольку демократы получили контроль над палатой представителей по итогам промежуточных выборов. Ранее американский президент Дональд Трамп предложил лидеру демократов в палате представителей Нэнси Пэлоси «сделку».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter