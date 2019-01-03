Трамп рассказал, как Афганистан причастен к становлению РФ

Дональд Трамп считает, что Советский Союз был прав, когда ввел войска в Афганистан.

Советский Союз распался из-за ведения боевых действий в Афганистане. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время заседания в Белом доме.

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"Россия раньше была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию. Потому что они обанкротились, воюя в Афганистане", − заявил Трамп.

"Посмотрите на другие страны. Пакистан там, они должны вовевать. Россия должна воевать. Причина, по которой Россия была в Афганистане – террористы, которые шли в Россию. Они были правы, когда были там", - продолжил он.