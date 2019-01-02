В Индии женщины выстроились в 620-километровую цепь в поддержку гендерного равенства

Поводом для проведения акции стал скандал вокруг запрета девочкам и женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать храм Сабаримала в индийском штате Керала.

В Индии женщины выстроились в 620-километровую живую цепь в поддержку гендерного равенства.

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Об этом сообщает Новое время.

Акция прошла в индийском штате Керала. В живую цепь выстроились между северным городом штата Касарагод и южным Тируванантапурам. По оценкам властей, к акции присоединились от 3 до 5 миллионов жителей.

"Это отличный способ сказать, насколько сильны женщины, и как мы можем расширять свои возможности и помогать друг другу. Конечно, я поддерживаю этот шаг, чтобы позволить женщинам любого возраста посещать храм. Я не думаю, что традиция или какая-то отсталость должны останавливать женщин. Те, кто хотят молиться, должны иметь право молиться", - рассказала агентству участница акции Кавита Дас.

Поводом для проведения акции стал скандал вокруг запрета девочкам и женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать местный храм Сабаримала.

Так, в сентябре 2018 года Верховный суд Индии вынес вердикт об отмене традиции, согласно которой девушки и женщины не допускались в указанный храм. Решение Верховного суда было принято после того, как в петиции отметили, что запрет на посещение нарушает гендерное равенство.

Против принятого решения активно выступает правящая партия Индии, индуистская националистическая партия Бхаратия джаната. По их мнению, решение допустить женщин в храм - это атака на индуистские ценности.

Как отмечает агентство, после отмены традиции ни одной женщине не удалось войти в храм, паломники-мужчины забрасывают их камнями и палками. А в октябре 2018 года консервативные индуисты заявили о намерении совершить групповое самоубийство, если женщин допустят в храм.