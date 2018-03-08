Генсек ООН призвал дать власть женщинам (видео)

09:49, 08 марта 2018
Мир
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Антониу Гуттериш назвал главной задачей ООН &quot;дать власть женщинам&quot; / центр новостей оон

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«Мы живем в мире, в котором доминируют мужчины и в культуре которого доминируют мужчины. Это касается как правительств, государственных органов и частного сектора, так и международных организаций, подобных ООН. Таким образом, главный вопрос гендерного равенства — это вопрос власти. И поэтому наша самая главная задача — дать власть женщинам», — сказал он.

Гутерриш добавил, что организация достигла паритета в группе старших руководителей и намерена добиваться его на уровне управленцев ООН во всех странах.

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Теги: #ООН#8 марта