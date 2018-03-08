Генсек ООН призвал дать власть женщинам (видео)
09:49, 08 марта 2018Мир
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Гуттериш добавил, что организация достигла паритета в группе старших руководителей и намерена добиваться его на уровне управленцев ООН во всех странах.
Антониу Гутерриш назвал главной задачей ООН "дать власть женщинам" / центр новостей оон
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш записал видеообращение, приуроченное к Международному женскому дню. Ролик опубликован на канале новостной службы ООН на YouTube.
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«Мы живем в мире, в котором доминируют мужчины и в культуре которого доминируют мужчины. Это касается как правительств, государственных органов и частного сектора, так и международных организаций, подобных ООН. Таким образом, главный вопрос гендерного равенства — это вопрос власти. И поэтому наша самая главная задача — дать власть женщинам», — сказал он.
Гутерриш добавил, что организация достигла паритета в группе старших руководителей и намерена добиваться его на уровне управленцев ООН во всех странах.
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