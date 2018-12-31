Двое пострадавших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске находятся в тяжелом состоянии

В российском Магнитогорске введен режим чрезвычайной ситуации.

Мужчина и ребенок, пострадавшие при обрушении подъезда жилой многоэтажки в Магнитогорске, находятся в тяжелом состоянии.

Читайте такжеВзрыв в Магнитогорске: увеличилось число жертв рухнувшего подъезда (фото, видео)

Об этом сообщили в городской станции скорой помощи, передает kommersant. Всего были госпитализированы пять человек. «Ребенок в реанимации и еще один пострадавший в реанимации, оперируют его. Это мужчина, который доставлен с травмой грудной клетки и тупой травмой живота. То есть двое тяжелых»,- заявили в больнице.

Плановое обслуживание газового оборудования дома проводилось в марте 2018 года, сказали в пресс-службе Минстроя РФ. По поручению главы министерства Владимира Якушева на место ЧП вылетел его заместитель Дмитрий Волков.

Как сообщал УНИАН, в российском Магнитогорске сегодня утром в доме на проспекте Карла Маркса, 164 произошел взрыв газа. В результате обрушился седьмой подъезд - с третьего по десятый этажи, повреждены 48 квартир. Погибли четыре человека, судьба еще 68 жильцов остается неизвестной.

В Магнитогорске введен режим чрезвычайной ситуации.