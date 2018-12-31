Взрыв в Магнитогорске: судьба 79 человек остается неизвестной после обрушения подъезда многоэтажки

В настоящее время выселены жители дома.

Заместитель губернатора Челябинской области РФ Олег Климов рассказал, что, скорее всего, взрыв газа в Магнитогорске произошел на втором этаже над аркой для проезда машин во двор.

Об этом сообщает РИА «Новости». В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Известно, что три человека погибли, судьба еще 79 неизвестна.

«Судя по характеру разрушений - как раз над аркой взорвалась квартира», — сказал Климов.

Он добавил, что в настоящее время выселены жители дома, которые проживали в подъездах, расположенных рядом с тем, который обрушился. Всего в доме проживают около 1100 человек.

«На улице минусовые температуры. Во-первых, сейчас решается вопрос, как не заморозить дом, а второе — размещение людей», — отметил Климов.

В Магнитогорске после обрушения подъезда объявлен режим ЧС.