В Британии опровергли заявление посла России о восстановлении численности дипломатов

Представитель британского посольства в РФ отметил, что в их позиции в отношении русского дипломатического присутствия в Великобритании не было никаких изменений.

Представители Великобритании опровергли заявление российского посла в Лондоне Александра Яковенко, якобы две страны согласились постепенно восстановить на должностях десятки дипломатов, выгнанных обеими сторонами после отравления Сергея и Юлии Скрипачей в британском городе Солсбери.

Читайте такжеДело Скрипалей: Лондон подозревает РФ в причастности к еще двум убийствам - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Никаких новых договоренностей не согласовано. В нашей позиции в отношении русского дипломатического присутствия в Великобритании не было никаких изменений, включительно с мерами, принятыми после Солсбери. Комплектование наших соответствующих миссий происходит в пределах этих ограничений», – подчеркнул представитель посольства Великобритании в Москве.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря посол России в Великобритании заявил, что Москва и Лондон достигли договоренностей о постепенном восстановлении численности дипломатических представителей в Великобритании и РФ с января 2019 года.