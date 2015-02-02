Обама и Меркель обсудят Украину на встрече 9 февраля
Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель проведут встречу 9 февраля в Вашингтоне.
Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, передает "ЕвроПравда".
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"Лидеры двух государств обсудят ряд вопросов, в том числе по Украине, России, борьбе с терроризмом, группировке "Исламское государство", Афганистану и Ирану", - говорится в документе.
По данным Белого дома, на повестке дня также саммит G7, который состоится в июне этого года в Германии, международная торговля и изменение климата.
Как сообщалось, Барак Обама рассматривает возможность поставки в Украину летального оружия, правда, у него остаются сомнения относительно этого шага.
В то же время Ангела Меркель исключила поставки оружия в Украину и подчеркнула необходимость мирного решения конфликта на Донбассе.